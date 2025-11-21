مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في بطولة كأس العرب

كتب ـ محمد الميموني:

05:36 ص 21/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (5)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (3)
  • عرض 8 صورة
    مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (2)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني والجزائر (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل بدولة قطر.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

موعد مباراة منتخب مصر والإمارات

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الإمارات، يوم 6 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام الإمارات في البطولة العربية، عبر قناتي بي إن سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني منتخب مصر كأس العرب موعد مباراة مصر والإمارات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل