موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في بطولة كأس العرب

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل بدولة قطر.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

موعد مباراة منتخب مصر والإمارات

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الإمارات، يوم 6 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام الإمارات في البطولة العربية، عبر قناتي بي إن سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

