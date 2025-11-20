هذا ترتيب مصر.. أكثر 10 منتخبات مشاركة في كأس العرب

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

تنطلق النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب، يوم 1 ديسمبر المقبل، في دولة قطر، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب الأردن عن مشاركته العاشرة في البطولة، من أصل 11 نسخة، إذ أنه شارك في كل النسخ السابقة، فيما عدا نسخة 2012.

وأصبحت بطولة كأس العرب، تحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من النسخة الماضية 2021، وتقام كل 4 سنوات.

وجاءت الأندية الأكثر مشاركة في كأس العرب كالآتي:

الأردن - 10 نسخ

الكويت - 8 نسخ

لبنان - 8 نسخ

سوريا - 7 نسخ

السعودية - 7 نسخ

العراق - 6 نسخ

البحرين - 6 نسخ

مصر - 5 نسخ

فلسطين - 5 نسخ

وفي المركز العاشرة بـ4 نسخ، تأتي منتخبات المغرب وليبيا والسودان.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الخطيب يزور سفير الإمارات.. وحارس الزمالك يشكو ناديه السابق

"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو