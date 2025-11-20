مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

هذا ترتيب مصر.. أكثر 10 منتخبات مشاركة في كأس العرب

كتب : هند عواد

05:34 م 20/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 5 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 5 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 5 صورة
    بطولة كأس العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب، يوم 1 ديسمبر المقبل، في دولة قطر، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب الأردن عن مشاركته العاشرة في البطولة، من أصل 11 نسخة، إذ أنه شارك في كل النسخ السابقة، فيما عدا نسخة 2012.

وأصبحت بطولة كأس العرب، تحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من النسخة الماضية 2021، وتقام كل 4 سنوات.

وجاءت الأندية الأكثر مشاركة في كأس العرب كالآتي:

الأردن - 10 نسخ

الكويت - 8 نسخ

لبنان - 8 نسخ

سوريا - 7 نسخ

السعودية - 7 نسخ

العراق - 6 نسخ

البحرين - 6 نسخ

مصر - 5 نسخ

فلسطين - 5 نسخ

وفي المركز العاشرة بـ4 نسخ، تأتي منتخبات المغرب وليبيا والسودان.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الخطيب يزور سفير الإمارات.. وحارس الزمالك يشكو ناديه السابق

"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر بطولة كأس العرب ترتيب مصر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة