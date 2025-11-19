مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

عثمان معما يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد بإفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

08:50 م 19/11/2025
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج اللاعب المغربي عثمان معما، نجم منتخب المغرب للشباب، بجائزة أفضل لاعب شاب بإفريقيا، وذلك في حفل الكان المقام مساء اليوم الأربعاء بمدينة الرباط.

وجاء تتويج عثمان معما بعدما قاد كتيبة منتخب المغرب بحصد لقب كأس العالم للشباب في تشيلي، كما نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال الشباب.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء، حفل توزيع الجوائز، المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط متابعة كبيرة من قبل كافة الجماهير حول العالم وليس الأفريقية فقط.

إقرأ أيضًا..

"لـ تسليم أحد الجوائز".. شيكابالا يصل مع زوجته إلى حفل الأفضل في أفريقيا 2025

بالسكوتر.. 5 صور لظهور أشرف حكيمي المثير للجدل في جوائز الكان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عثمان معما منتخب المغرب أفضل لاعب شاب أفضل لاعب شاب في إفريقيا حفل جوائز الأفضل بإفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة