عثمان معما يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد بإفريقيا

توج اللاعب المغربي عثمان معما، نجم منتخب المغرب للشباب، بجائزة أفضل لاعب شاب بإفريقيا، وذلك في حفل الكان المقام مساء اليوم الأربعاء بمدينة الرباط.

وجاء تتويج عثمان معما بعدما قاد كتيبة منتخب المغرب بحصد لقب كأس العالم للشباب في تشيلي، كما نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال الشباب.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء، حفل توزيع الجوائز، المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط متابعة كبيرة من قبل كافة الجماهير حول العالم وليس الأفريقية فقط.

