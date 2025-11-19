أثرياء وسياسي.. من ظهر مع رونالدو في سيلفي البيت الأبيض؟

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصورة جديدة أثارت جدل متابعيه، بعدما نشر "سيلفي" له داخل البيت الأبيض رفقة عدد من الشخصيات الهامة.

وجاءت هذه الصورة على خلفية زيارة رونالدو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وعدد من الشخصيات الهامة والمسؤولين.

وتساءل الجمهور عن هوية الأشخاص المتواجدين رفقة رونالدو في "السيلفي"، حيث كان أبرز من فيها هم صديقته جورجينا ورجل الأعمال إيلون ماسك.

وجاءت أبرز الشخصيات التي تواجدت في الصورة كالتالي:

رجل الأعمال والمستثمر في مجال التكنولوجيا ديفيد ساكس.

جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو.

ايلون ماسك رجل الأعمال الشهير ورئيس شركة تسلا.

جريج بروكمان رئيس ومؤسّس شركة OpenAI .

وارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي.