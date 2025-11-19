مباريات الأمس
خارج المستطيل الأخضر.. أسرار وخيانات صادمة لأشهر نجوم كرة القدم

كتب : محمد القرش

06:00 ص 19/11/2025
عالم كرة القدم لا يقتصر على الإنجازات داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد أحيانًا إلى حياتهم الشخصية التي قد تثير جدلًا واسعًا.

على مر السنوات، شهدت الرياضة قصصًا مثيرة للاهتمام تتعلق بخيانة اللاعبين أو الفضائح العاطفية التي تورطوا فيها، ما جعل بعض نجوم اللعبة محل متابعة إعلامية أكثر من مهاراتهم الكروية.

من جيرو إلى ريبيري، نرصد أبرز حالات الخيانة والجدل العاطفي بين لاعبي كرة القدم الشهيرة.(وفقا لموقع "besoccer")

جيروم جيرو

شوهد جيرو مع عارضة أزياء تُدعى سيليا كاي في أحد الفنادق، حيث أمضيا ليلتهما معًا، اللاعب أقر بذلك وقدم اعتذارًا لاحقًا.

مسعود أوزيل

مسعود أوزيل، المعروف بأسلوبه الرومانسي، انفصل عن صديقته السابقة، المغنية ماندي كابريستو، بعد اتهامه بخيانات متكررة، تضمنت علاقات مع زوجة أحد زملائه السابقين في الفريق.

آشلي كول

الظهير الإنجليزي السابق لناديي تشيلسي وأرسنال كان على علاقة متقطعة بخيانة صديقته السابقة، حيث ارتبط بعارضات أزياء ومصففة شعر، ما جعل حياته الشخصية مليئة بالجدل.

باتريس إيفرا

كان نجم مانشستر يونايتد السابق مرتبطًا بعارضة أزياء لم تكن على علم بأنه متزوج، ما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام.

رويستون درينثي

اللاعب الهولندي تورط في فضيحة بعد أن أقام علاقة غرامية مع صحفية، في وقت كانت زوجته حاملًا بطفلهما الثاني.

تييري هنري

تييري هنري، الذي تزوج عام 2000، دخل في علاقة غرامية مع خبيرة تجميل بعد انتقاله إلى برشلونة، كلفه ذلك حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني، واضطر لدفع تكاليف طلاقه.

واين روني

النجم الإنجليزي خان زوجته مرات عدة بعد زواجهما عام 2008. أُفضح أمره علنًا بعد عدم دفعه لمهرجته أثناء فترة حمل زوجته بطفلهما الثاني.

جون تيري

واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ كرة القدم، خان جون تيري صديقَه واين بريدج من خلال علاقة مع زوجة الأخير. ومنذ ذلك الحين، لم يتحدث اللاعبان مطلقًا.

فرانك ريبيري

فضيحة كبرى صدمت جمهور كرة القدم، حيث تورط فرانك ريبيري وزميله كريم بنزيما بعلاقات مع فتيات قاصرات، وعلى الرغم من ذلك، سامحت زوجة ريبيري اللاعب الفرنسي.

