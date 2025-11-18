إلغاء مباراة كرة قدم إنجليزية بعد إساءة "جنسية" للحكمة

توقفت مباراة للهواة في إنجلترا بين شوطيها، بعد ورود مزاعم بإساءة جنسية موجهة للحكمة، وفق ما أعلن نادي AFC راشدين آند دايموندز.

المباراة كانت أمام كوفنتري سفينكس يوم السبت ضمن منافسات دوري الدرجة الشمالية الممتاز ميدلاندز، وألغيت بعد تعليق وصفه النادي بأنه "ذو طبيعة جنسية" تجاه الحكم.

وأوضح روب آشر، رئيس مجلس إدارة نادي دايموندز، لصحيفة ذا أثليتيك، أن النادي يدعم القرار بالكامل ويحترم البروتوكولات التي وضعها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف: "يجري النادي تحقيقاً في السلوك المزعوم للمتفرج، ونشعر أن التعليق الإضافي غير مناسب حتى انتهاء التحقيق".

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفق تصريح لموقع ذا أثليتيك، أنه على تواصل مع الأندية والحكام والسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في بيان رسمي، شدد نادي دايموندز على أنه "سيتخذ أقوى الإجراءات الممكنة بما يتماشى مع سياسات وقيم النادي"، معبراً عن "قلقه العميق وخيبة أمله" إزاء الحادث.

كما أصدر نادي نورثهامبتونشاير بياناً أوضح فيه أن محاولات تحديد هوية الشخص المسؤول باءت بالفشل، مؤكداً دعم التعاون الكامل مع أي تحقيقات مستقبلية، وأنه "إذا تبين أن الشخص مرتبط بنادي AFC Rushden & Diamonds، فسيتم اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة".

بدوره، أصدر نادي كوفنتري سفينكس بياناً شدد فيه على أن "لا مكان للغة أو أفعال تمييزية في النادي، ولا ينبغي أن يكون لها مكان في أي مجال من مجالات الحياة".

من جانبها، قالت إليوت ساندي، مديرة فريق دايموندز، إن التعليق المزعوم صدر خلال الشوط الأول، ما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة،

وأضافت: "تم إخراج الشخص، وواصلنا اللعب، لكنه عاد في الشوط الثاني، ولم أشعر أن المباراة تسير بشكل طبيعي".

وأكدت ساندي: "لا مكان لذلك في كرة القدم، وأشعر بالأسف الشديد لما حدث".

يذكر أن دايموندز كان متقدماً 1-0 عند إلغاء المباراة، بعد ركلة جزاء نفذها برونو أندرادي في الدقيقة 36.