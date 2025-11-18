مباريات الأمس
تعليق ساخر.. سرقة منزل أجمل لاعبة كرة قدم للمرة الثانية.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

09:49 م 18/11/2025

أليشا ليمان

تعرضت أليشا ليمان، نجمة كومو الإيطالي، لحادثة سرقة جديدة بعدما كشفت عبر حسابها في إنستجرام عن اقتحام منزلها في مشهد وصفته بالمرعب.

ونشرت مقطع فيديو لغرفة نومها وقد تناثرت فيها الأغراض نتيجة العبث الذي خلّفه اللصوص.

اللاعبة السويسرية، البالغة 26 عامًا، والتي انضمّت مؤخرًا إلى كومو بعد تجارب مع وست هام وأستون فيلا ويوفنتوس، لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الواقعة، موجّهة تعليقًا ساخرًا للصوص رغم الضرر:

"في المرة القادمة التي تقتحمون فيها منزلي، رجاءً نظّفوه بعدكم، لأنني أعاني من وسواس النظافة"، مرفقة تعليقها بإيموجي ساخر.

وكانت ليمان خارج المنزل لحظة الاقتحام، وعادت لتجد آثار السرقة دون أن تفصح عن المسروقات بالتحديد، بينما ما تزال التحقيقات جارية.

وتأتي هذه الحادثة بعد 13 شهرًا فقط من تعرض منزلها السابق في تورينو للسرقة أثناء وجودها مع رفيقها السابق دوطلاس لويز، عندما استولى اللصوص على مقتنيات تبلغ قيمتها 416 ألف جنيه إسترليني، من بينها 11 ساعة تعود للويز ومجوهرات ليمان الماسية.

