مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
14:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

الداخلية

- -
14:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
14:30

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

نتيجة مباراة سوريا ضد باكستان في تصفيات كأس آسيا 2027

كتب : محمد خيري

02:11 م 18/11/2025

منتخب سوريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح منتخب سوريا في تحقيق فوزا كبيرا، على نظيره باكستان بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2027.

وضمن منتخب سوريا، التأهل المبكر للنهائيات، حيث دخل اللقاء بأريحية كبيرة، وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب السوري للبطولات المقبلة على رأسها بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

نتيجة مباراة سوريا ضد باكستان

وظهر منتخب سوريا بشكل مميز من بداية المباراة، بينما لم يستطيع المنافس في الصمود، وانهار دفاعيا منذ البداية.

وأحرز أهداف المباراة من جانب منتخب سوريا، كل من: محمد الحلاق هدفين وياسين سامية هدفين، وعلاء الدالي هدف.

وعزز منتخب سوريا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد منتخب باكستان في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب سوريا كأس أسيا 2027 كأس أسيا مباراة سوريا وباكستان

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل حسم المركزي للفائدة.. أعلى سعر للعائد على الشهادات في الأهلي ومصر
المركزي يحسم الفائدة اليوم.. لماذا انقسم الخبراء حول توقع القرار؟