نتيجة مباراة سوريا ضد باكستان في تصفيات كأس آسيا 2027

نجح منتخب سوريا في تحقيق فوزا كبيرا، على نظيره باكستان بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2027.

وضمن منتخب سوريا، التأهل المبكر للنهائيات، حيث دخل اللقاء بأريحية كبيرة، وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب السوري للبطولات المقبلة على رأسها بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

نتيجة مباراة سوريا ضد باكستان

وظهر منتخب سوريا بشكل مميز من بداية المباراة، بينما لم يستطيع المنافس في الصمود، وانهار دفاعيا منذ البداية.

وأحرز أهداف المباراة من جانب منتخب سوريا، كل من: محمد الحلاق هدفين وياسين سامية هدفين، وعلاء الدالي هدف.

وعزز منتخب سوريا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد منتخب باكستان في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.