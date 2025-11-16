مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
16:00

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

"دون هزيمة".. تاريخ مواجهات منتخب مصر والرأس الأخضر

كتب - يوسف محمد:

03:00 ص 16/11/2025
يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس العين الودية الدولية بالإمارات.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وتستضيف الإمارات بطولة العين الودية، خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 4 منتخبات: "مصر، كاب فيردي، إيران وأوزباكستان.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في مباراة نصف النهائي، على يد نظيره منتخب أوزباكستان، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "هزاع بن زايد".

تاريخ مواجهات مصر أمام كاب فيردي

وستكون مباراة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي غدا الإثنين، هى المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين معا في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 3 مباريات من قبل.

وخلال 3 مباريات سابقة جمعت بين كاب فيردي والفراعنة، لم يتذوق المنتخب المصري طعم الهزيمة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراة وحضر التعادل في لقائين.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني، في تسجيل 6 أهداف في مرمى منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي، فيما تلقت شباك الفراعنة ثلاثة أهداف فقط.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل حتى 21 يناير من العام المقبل 2026.

