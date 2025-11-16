الأمير.. أول صورة لعمر مرموش بعد انضمامه إلى معسكر منتخب مصر

نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للنجم المصري عمر مرموش وذلك بعد انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.

وظهر اللاعب عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي في الصورة وهو في مران منتخب مصر اليوم السبت، وعلقت صفحة المنتخب الرسمي على الصورة: الأمير وصل المعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة العين الودية المقامة في الإمارات.

وكان المنتخب المصري قد تلقى خسارة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أول أمس الجمعة.

