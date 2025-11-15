مباريات الأمس
منتخب سويسرا يقترب من التأهل لكأس العالم بثلاثية في مرمى السويد

كتب - يوسف محمد:

11:51 م 15/11/2025 تعديل في 16/11/2025
    جرانيت تشاكا لاعب منتخب سويسرا
    منتخب سويسرا ضد إيطاليا
    منتخب سويسرا
    منتخبا سويسرا وألبانيا
    منتخب سويسرا
    جماهير سويسرا تدعم منتخب بلادها في المونديال بـ"الجبنة"

تمكن منتخب سويسرا، من تحقيق الفوز على حساب نظيره السويدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز ثنائية منتخب سويسرا في اللقاء كلا من، بريل إيمبولو في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، فيما أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة، دان ندوي في الدقيقة 75 من المباراة واختتم اللاعب يوهان ماتزمبي أهداف سويسرا في الدقيقة 4+90.

وعلى الجانب الآخر، أحرز هدف منتخب السويد الوحيد في اللقاء، اللاعب بنجامين نيجرين، في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب سويسرا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13، في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب كوسوفو صاحب الـ 10 نقاط.

ويستعد منتخب سويسرا لملاقاة نظيره كوسوفو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي للمونديال.

