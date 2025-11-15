منتخب سويسرا يقترب من التأهل لكأس العالم بثلاثية في مرمى السويد

"لن يسمحوا له".. مدرب إسبانيا السابق يكشف عن مشكلة ستواجه لامين يامال

تمكن منتخب سويسرا، من تحقيق الفوز على حساب نظيره السويدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز ثنائية منتخب سويسرا في اللقاء كلا من، بريل إيمبولو في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، فيما أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة، دان ندوي في الدقيقة 75 من المباراة واختتم اللاعب يوهان ماتزمبي أهداف سويسرا في الدقيقة 4+90.

وعلى الجانب الآخر، أحرز هدف منتخب السويد الوحيد في اللقاء، اللاعب بنجامين نيجرين، في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب سويسرا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13، في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب كوسوفو صاحب الـ 10 نقاط.

ويستعد منتخب سويسرا لملاقاة نظيره كوسوفو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي للمونديال.

