حقق منتخب مصر للجولف للرجال ميدليتان فضيتان فى ختام البطولة العربية رقم 43 والتى أقيمت منافساتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 13 دولة عربية.

وحقق منتخبنا المكون من، عيسى أبوالعلا وآدم الشامي ومحمد أبوالعلا وعلي الدين سلامة المركز الثاني فردي وفرق خلف المنتخب المغربى الذي احتفظ بلقب الفرق للعام الثالث على التوالي.

جاء منتخبنا ثانيا تحت إشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية أحمد الشلقاني وبقيادة المدير الفنى الجديد للمنتخبات الوطنية ستيوارت كلايتون في منافسات الفرق بفارق 14 ضربة خلف المنتخب المغربي بينما حل المنتخب الإماراتي بالمركز الثالث.

وقدم نجم منتخب الفراعنة عيسى أبوالعلا أداء مبهرا في الجولة الثالثة والأخيرة أشاد به الجميع وسجل 9 ضربات تحت المعدل بملعب نادي جولف الرياض ليحقق افضل جولة في البطولة بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وكان عيسى قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الفردى حيث جاء ثانيا بفارق ضربة واحدة فقط عن اللاعب المغربي يوسف الهلى الفائز باللقب.

واستطاع منتخبنا الوطني استعادة مكانته مرة أخرى عربيا بعد مرور عام واحد فقط حيث كان قد خرج خالي الوفاض في البطولة الماضية بالإمارات.

وجاءت اختيارات اللاعبين لتمثيل الفريق في تلك البطولة بالسعودية هي الأفضل ووفقا للمعايير الفنية الموضوعة وارتكزت على التصنيف الدولى والتفوق في التصفيات ومنح الفرصة للوجوه الصاعدة في حال التساوى الفنى.

واثبت اللاعبون كفاءاتهم وقدراتهم عيسى وآدم والصاعد على الدين 16 عاما في اول مشاركة له مع الكبار ومحمد أبو العلا.

كما حظى المنتخب بدعم معنوى كبير قبل واثناء البطولة تمثل في حرص رئيس الاتحاد عمر هشام طلعت ونائبه المهندس محمد أنور على التواجد برفقة اللاعبين في السعودية لمؤازرتهم وحثهم على بذل أقصى الجهد وتشريف الجولف المصري بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام وهو ما آتى بثماره فعليا.

كما نفذ المنتخب قبل المشاركة برنامج إعداد قوى للغاية تمثل في خوض أكثر من بطولة دولية خارجيا وداخليا من بينها ثلاث بطولات عالمية قوية أقيمت في مصر وشهدت احتكاكا فنيا مع مدارس مختلفة في اللعبة.

من جهة أخرى وجه مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة عمر هشام طلعت التهنئة إلى المنتخب الوطنى على النتيجة التى تحققت مطالبا بالفريق بالمزيد في الفترة المقبلة.