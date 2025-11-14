موعد مباراة مصر المقبلة بعد الهزيمة من أوزبكستان

شهد الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأوزبكي تفوق واضح للضيوف، إذ تمكنوا من إنهاء الفترة الأولى متقدمين بهدفين دون رد.

وكاد محمد صبحي أن يتسبب في هدف مبكر بعد خروج خاطئ في الدقيقة الثانية، إلا أن المنتخب الأوزبكي نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، بعدما استلم أوستون أورونوف الكرة، ليسدد كرة أرضية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى صبحي.

وواصل لاعبو أوزبكستان ضغطهم، وكادوا يضيفون الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعدما اصطدمت تسديدة قوية بالعارضة، في الدقيقة 28 انفرد قائد المنتخب الأوزبكي بالمرمى لكنه أطاح بالكرة خارج الشباك رغم خروج صبحي من مرماه.

وقبل نهاية الشوط، ضاعف المنتخب الأوزبكي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 43، جاء بعد تمريرة بينية خلف الدفاع وصلت إلى أورونوف الذي راوغ صبحي وسدد الكرة في المرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوزبكستان 0–2.