هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

شهدت مباراة منتخب البرتغال أمام جمهورية أيرلندا، أمس الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026، طرد النجم كريستيانو رونالدو لأول مرة في مسيرته الدولية مع المنتخب.

وجاء الطرد بعد أقل من ساعة على انطلاق المباراة التي أقيمت في دبلن، إثر توجيه رونالدو ضربة بالمرفق لمدافع أيرلندا دارا أوشيا في حادثة خارج نطاق الكرة.

في البداية، أشهر حكم المباراة جلين نيبيرج البطاقة الصفراء، لكن حكم الفيديو المساعد أوصى بمراجعة اللقطة، لتقرر لجنة التحكيم في النهاية طرد المهاجم.

وكانت البرتغال متأخرة بهدفين دون رد قبل طرد رونالدو، حيث سجّل تروي باروت هدفي المباراة في الشوط الأول.

ويُعد رونالدو أفضل هداف دولي في التاريخ، بعدما سجل 143 هدفًا خلال 226 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وتُعد هذه البطاقة الحمراء الثانية عشرة في مسيرة اللاعب، لكنها الأولى على المستوى الدولي، بعدما سبق أن طُرد ثلاث مرات مع مانشستر يونايتد، وست مرات مع ريال مدريد، ومرة واحدة مع يوفنتوس، ومرة واحدة مع ناديه الحالي النصر.

وبحسب لوائح كرة القدم، تؤدي البطاقة الحمراء عادةً إلى إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة إلى ثلاث مباريات، حسب شدة المخالفة، ما يعني أن رونالدو سيغيب عن مواجهة منتخب أرمينيا يوم الأحد، والتي تحتاج البرتغال للفوز بها لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن أي عقوبات تُفرض في التصفيات ستستمر في المنافسات النهائية، حيث تحدد لجنة الانضباط مدة الإيقاف إذا كان يستدعي الأمر أكثر من مباراة واحدة.

وينص قانون الانضباط للفيفا، في الفصل الثاني، المادة 14 (أ)، على: "يجب إيقاف اللاعبين والمسؤولين عن أداء مهامهم بسبب سوء السلوك، لمدة ثلاث مباريات على الأقل أو مدة مناسبة للانتهاك، بما في ذلك الضرب بالمرفق، واللكم، والركل، والعض، والبصق، أو أي اعتداء على الخصم أو أي شخص آخر خارج نطاق المباراة."

وفي حال احتلت البرتغال المركز الثاني في مجموعتها، فإنها ستنتقل إلى ملحق التصفيات، حيث قد يُشارك رونالدو في أي مباريات مؤجلة لضمان تواجده في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.