"تمثال بالكامب نو".. تكريم تاريخي منتظر لليونيل ميسي في برشلونة

كتب - محمد عبد السلام:

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن نية النادي الكتالوني إقامة تمثال تكريمي لأسطورته ليونيل ميسي في ملعب سبوتيفاي كامب نو، تأكيداً على مكانته التاريخية في مسيرة الفريق.

وفي تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية، أوضح لابورتا أن المشروع قيد الدراسة حالياً، مشيراً إلى أن تنفيذ الفكرة يتطلب أولاً موافقة عائلة ميسي.

وقال رئيس برشلونة: "أنا واثق أن علاقة ميسي ببرشلونة لن تنتهي، بعد ختام مسيرته مع إنتر ميامي، لا أعلم ما الذي سيقرره، لكن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه دائماً".

وأضاف: "لدينا احترام متبادل كبير، وميسي يستحق أعظم تكريم يمكن تقديمه، وندرس إقامة تمثال له في كامب نو، مثلما فعلنا مع الأسطورتين كرويف وكوبالا، ونعمل على هذه الفكرة بالتنسيق مع عائلته".

وأكد لابورتا أن إدارة النادي ستعلن لاحقاً تفاصيل تصميم التمثال وموعد الكشف عنه، مؤكدا عن ثقته بأن جماهير برشلونة في أنحاء العالم ستسعد بوجود تمثال لميسي إلى جانب رموز النادي التاريخيين.

يذكر أن النجم الأرجنتيني عبر سابقاً عن أمنيته في العودة إلى كامب نو يوماً ما، فيما أوضح لابورتا أن فكرة عودته كلاعب لم تعد مطروحة حالياً.