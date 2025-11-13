"بعد تكريمه".. رسالة خاصة من ليونيل ميسي للجماهير الإسبانية

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، رسالة إلى الجماهير الإسبانية، بعد الاستقبال الكبير له في إسبانيا، خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده بمدينة إلتشي.

ونشر النجم الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له وعلق: "لقد مر وقت طويل منذ أن كنت هنا، وبصراحة، لا يزال عطفكم علي أينما ذهبت يؤثر في".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا لكل من حضر اليوم، كان هناك الكثير من الأرجنتينيين أيضًا، يسعدني دائمًا رؤيتكم جميعًا مجددًا".

وحظي النجم الأرجنتيني باستقبال كبير من قبل الجماهير الإسبانية، خلال تواجده في مران منتخب بلاده اليوم بمدينة إلتشي، بالإضافة إلى تكريم فريق إلتشي للاعب، من خلال منحه قميص النادي وعليه رقم 10 الذي يرتديه ميسي.

ويخوض منتخب الأرجنتين معسكره الإعدادي في مدينة إلتشي، استعدادا لمواجهة منتخب أنجولا الودية، غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

