بعد إصابته مع نابولي.. نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا

أعلن فريق نابولي عن إصابة قوية تعرض لها النجم الكاميروني فرانك زامبو أنجويسا قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح النادي عبر موقعه أن الفحوصات التي خضع لها أنجويسا في مستشفى بينيتا جراندي بنابولي أثبتت معاناته من إصابة قوية في فخذه الأيسر.

وأكد النادي "ببدأ اللاعب الكاميروني بالفعل برنامجه التأهيلي".

وبذلك تلقى نابولي ضربة موجعة أخرى بعد إصابة كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وربما لم يتواجد أحد أفضل لاعبي منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، إذ تنطلق كأس أمم إفريقيا يوم 21 ديسمبر في المغرب.

ولم يشارك أنجويسا في مباراة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026، التي تقام اليوم الخميس.

