تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 1
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيرلندا

2 0
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

3 0
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

0 1
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

بعد إصابته مع نابولي.. نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

08:31 م 13/11/2025
أعلن فريق نابولي عن إصابة قوية تعرض لها النجم الكاميروني فرانك زامبو أنجويسا قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح النادي عبر موقعه أن الفحوصات التي خضع لها أنجويسا في مستشفى بينيتا جراندي بنابولي أثبتت معاناته من إصابة قوية في فخذه الأيسر.

وأكد النادي "ببدأ اللاعب الكاميروني بالفعل برنامجه التأهيلي".

وبذلك تلقى نابولي ضربة موجعة أخرى بعد إصابة كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وربما لم يتواجد أحد أفضل لاعبي منتخب الكاميرون في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، إذ تنطلق كأس أمم إفريقيا يوم 21 ديسمبر في المغرب.

ولم يشارك أنجويسا في مباراة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم 2026، التي تقام اليوم الخميس.

نادي نابولي منتخب الكاميرون كأس أمم إفريقيا فرانك زامبو أنجويسا

