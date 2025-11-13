مباريات الأمس
مناسبة خاصة.. سر تأخر انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر وموقفه من مباراة غدا

كتب-مراسل مصراوي:

05:00 م 13/11/2025
كشف مصدر مطلع، سر تأخير انضمام عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر الحالي.

وينضم عمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر، اليوم الخميس 13 نوفمبر، وذلك في دبي، للمشاركة ببطولة العين الودية الدولية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر مرموش حصل على إذن لتأخير انضمامه إلى عمر مرموش، بسبب احتفاله بخطبته".

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في السادسة مساء غدا الجمعة، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. موعد انضمام مرموش لمنتخب مصر.. وبيراميدز يتخطى الأهلي في التصنيف

مجانا.. السفير المغربي يكشف شروط حضور الجماهير المصرية أمم أفريقيا


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش منتخب مصر موقف عمر مرموش من مباراة مصر خطوبة عمر مرموش خطيبة عمر مرموش

