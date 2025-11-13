مناسبة خاصة.. سر تأخر انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر وموقفه من مباراة غدا

القبض على لاعبة تايكوندو بعد تدريبها من دون حجاب.. ما القصة؟

كشف مصدر مطلع، سر تأخير انضمام عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر الحالي.

وينضم عمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر، اليوم الخميس 13 نوفمبر، وذلك في دبي، للمشاركة ببطولة العين الودية الدولية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر مرموش حصل على إذن لتأخير انضمامه إلى عمر مرموش، بسبب احتفاله بخطبته".

ويواجه منتخب مصر نظيره أوزبكستان، في السادسة مساء غدا الجمعة، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

