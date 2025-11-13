مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

والد خوان بيزيرا لمصراوي: "نأمل أن نصنع التاريخ بقميص الزمالك"

كتب : هند عواد

11:58 ص 13/11/2025
تحدث رينان بيزيرا، والد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، عن خسارة كأس السوبر المصري من النادي الأهلي، مشيرا إلى أن يأمل أن يصنع نجله التاريخ مع الأبيض.

وقال والد خوان بيزيرا، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتفهم أن العنف أحيانا جزء من اللعبة، لكن الحكّام هم من لا يجب أن يسمحوا بذلك".

وأضاف: "لقد ألغى هدفنا، واحتسب هدف الأهلي رغم أن اللاعب لمس الكرة بيده، لكن بالتأكيد، هذا ليس نهاية العالم، فالخسارة جزء من كرة القدم".

واختتم والد خوان: "علينا رفع الرأس، ومواصلة العمل، فنحن نأمل أن نصنع (خوان) التاريخ بهذا القميص".

