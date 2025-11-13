والد خوان بيزيرا لمصراوي: "نأمل أن نصنع التاريخ بقميص الزمالك"

مع انطلاق التصفيات.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026؟

تحدث رينان بيزيرا، والد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، عن خسارة كأس السوبر المصري من النادي الأهلي، مشيرا إلى أن يأمل أن يصنع نجله التاريخ مع الأبيض.

وقال والد خوان بيزيرا، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتفهم أن العنف أحيانا جزء من اللعبة، لكن الحكّام هم من لا يجب أن يسمحوا بذلك".

وأضاف: "لقد ألغى هدفنا، واحتسب هدف الأهلي رغم أن اللاعب لمس الكرة بيده، لكن بالتأكيد، هذا ليس نهاية العالم، فالخسارة جزء من كرة القدم".

واختتم والد خوان: "علينا رفع الرأس، ومواصلة العمل، فنحن نأمل أن نصنع (خوان) التاريخ بهذا القميص".

