أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن منافس منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر.

ويلاقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين، نظيره منتخب سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وكان منتخب مصر تحت 17 عاما، تأهل إلى دور ال32 ببطولة كأس العالم للناشئين، بعد احتلال المركز الثالث بمجموعته ليضمن التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات، فيما تأهل منتخب سويسرا عقب احتلاله صدارة ترتيب مجموعته.



ويقدم منتخب سويسرا مستويات مميزة في البطولة حتى الآن، حيث خاض 3 مباريات بدور المجموعات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراة وحيدة.



وحقق منتخب سويسرا للناشئين الفوز خلال البطولة، على حساب كلا من: "كوت ديفوار بأربع أهداف مقابل هدف، المكسيك بثلاثة أهداف لهدف"، فيما تعادل أمام كوريا الجنوبية سلبيا.



