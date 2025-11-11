7 غيابات.. الإصابة تضرب معسكر منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

تشهد صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، غياب 7 لاعبين عن المعسكر المقام بالإمارات بسبب الإصابة.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه للإصابة في نهائي كأس مصر الذي أقيم بين الأهلي والزمالك، بخلاف إصابة محمد عبد المنعم ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ومهند لاشين وأحمد عيد وعمرو الجزار.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية يوم الجمعة المقبلة الموافق 14 نوفمبر أمام منتخب أوزبكستان، على أن يواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة كاب فيردي وإيران في المباراة النهائية من دورة الإمارات الودية.