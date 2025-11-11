مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 2
17:45

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

2 1
14:30

كندا

7 غيابات.. الإصابة تضرب معسكر منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

كتب : محمد القرش

09:31 م 11/11/2025

تدريبات منتخب مصر (13) (1)

تشهد صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، غياب 7 لاعبين عن المعسكر المقام بالإمارات بسبب الإصابة.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه للإصابة في نهائي كأس مصر الذي أقيم بين الأهلي والزمالك، بخلاف إصابة محمد عبد المنعم ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ومهند لاشين وأحمد عيد وعمرو الجزار.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية يوم الجمعة المقبلة الموافق 14 نوفمبر أمام منتخب أوزبكستان، على أن يواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة كاب فيردي وإيران في المباراة النهائية من دورة الإمارات الودية.

منتخب مصر إصابات منتخب مصر دوري الغمارات الودية مصر وأوزبكستان تريزيجيه محمد عبد المنعم

