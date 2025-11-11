روبرتسون: الجميع سئم من الحديث عن عقد صلاح.. وعلاقتي مع ليفربول رائعة

كتب - محمد عبد السلام:

تحدث الاسكتلندي أندي روبرتسون، نجم فريق ليفربول، عن موقفه من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين إدارة الريدز قوية للغاية، وأنه لا يشعر بأي قلق بشأن مستقبله.

وينتهي عقد الظهير الأيسر مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ما يتيح له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل حال لم يتم الاتفاق على التجديد.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو البريطانية: "أعتقد أن الموسم الماضي كان الجميع قد سئم من الحديث عن عقود الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لكن بالنسبة لي، العلاقة مع النادي رائعة للغاية".

وأضاف:"ليفربول قدم لي ولعائلتي كل الدعم منذ انضمامي من هال سيتي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، وأعتقد أنني قدمت الكثير أيضًا للنادي، ما سيحدث لاحقًا سيبقى خلف الأبواب المغلقة".

وتابع النجم الاسكتلندي حديثه قائلًا:"مررت بصيف صعب بعض الشيء بسبب القرارات التي كان علي التفكير فيها، لكني الآن أركز فقط على كرة القدم، دائمًا ما تحدث بعض الأمور في الأشهر الستة الأخيرة من العقد، لكنني مرتاح تمامًا وكل شيء يسير بشكل رائع".

ويعد روبرتسون أحد أبرز نجوم ليفربول خلال السنوات الأخيرة، حيث خاض 354 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 68 تمريرة حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بعدة بطولات كبرى.