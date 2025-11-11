أتمنى أن أعود.. 5 صورة لزيارة ميسي المفاجئة لملعب برشلونة

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور التي ظهر فيها داخل ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الإسباني.

وعلّق ميسي على الصور قائلاً: "عدت الليلة الماضية إلى مكان أفتقده كثيرًا، مكانٍ كنت فيه في غاية السعادة، لقد جعلتموني أشعر بأنني أسعد إنسان في العالم ألف مرة، أتمنى أن أعود يومًا ما، ليس فقط لأقول وداعًا كلاعب، كما لم أستطع أن أفعل من قبل."

وتظهر كلمات ميسي مدى اشتياقه لفريقه السابق برشلونة، النادي الذي تألق في صفوفه وكتب معه تاريخًا كرويًا حافلًا بالإنجازات، ليصبح من خلاله أسطورةً يتحدث عنها العالم بأسره.

وقد أثارت هذه الرسالة تساؤلات واسعة بين عشاق ميسي وجماهير برشلونة، الذين يتساءلون: هل يعود "الطفل" إلى حضن أمه من جديد، وهل سنرى الأسطورة الأرجنتينية في ملعبه القديم مرة أخرى قبل أن يعتزل كرة القدم.

