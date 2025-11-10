"أتمنى أن أعود يوماً".. ميسي يزور ملعب برشلونة ويكتب رسالة مؤثرة

فاجأ ليو ميسي الجميع بنشر صور له عبر حسابه على إنستجرام من داخل أرض ملعب كامب نو، للاطلاع على على سير أعمال تجديد ملعب البلاوجرانا.

وأرفق لاعب برشلونة السابق الصور مع تعليق مؤثر: "ليلة أمس عدت إلى مكان أفتقده بروحي، المكان الذي كنت فيه سعيدًا جدًا، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة بأنني أسعد شخص في العالم".

وأضاف: "أتمنى أن أعود يوماً ما، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، لأنني لم أحصل على ذلك أبداً".

ويشارك الأسطور في تصفيات كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث نجح فريقه إنتر ميامي في إقصاء ناشفيل في سلسلة من ثلاث مباريات: فازوا 3-1 وخسروا 2-1، وفي المباراة الأخيرة فازوا 4-0 بهدفين وتمريرة حاسمة من الأرجنتيني.

وقبل مباراة نصف النهائي، التي تُقام من مباراة واحدة، ضد سينسيناتي، سيخوض ميسي مباراة ودية مع المنتخب الأرجنتيني ضد أنجولا يوم الجمعة 14 نوفمبر، حيث تقام المباراة في إسبانيا.

الرقصة الأخيرة

آخر مرة دخل فيها ليو ميسي ملعب كامب نو كانت في 15 مايو 2021، في مباراة بالدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو (1-2)، دخل الأرجنتيني الملعب دون أن يعلم أنها ستكون آخر زيارة له، وآخر مرة يُسجل فيها هدفًا بقميص برشلونة

وذهب في إجازة واثقا تماما من قدرته على التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع نادي برشلونة، لطالما كانت هذه أمنيته، لكن عند عودته إلى العاصمة الكتالونية، حالت الظروف المالية للنادي دون ذلك.

وودع ميسي الجمهور في حفل مهيب في قاعة أوديتوري 1899، وسط دموع في 8 أغسطس 2021، قبل أن يتوجه إلى باريس سان جيرمان.

وبعد موسمين قضاهما في العاصمة الفرنسية، اتجه إلى الدوري الأمريكي للانضمام إلى إنتر ميامي، حيث لعب إلى جانب جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، وخافيير ماسكيرانو كمدرب.