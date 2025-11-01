أرسنال يعزز صدارته بالفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

واصل فريق أرسنال تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، الموافق 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي

افتتح فيكتور جيوكيريس التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 14، قبل أن يعزز ديكلان رايس التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35، ليؤمن فوز فريقه بثلاث نقاط ثمينة.

GOAL! Viktor Gyökeres heads in from point blank range! The Gunners lead at Turf Moor 🔥#beINPL #BURARS #Arsenal pic.twitter.com/JgfCGeObCb — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 1, 2025

ترتيب أرسنال وبيرنلي في الدوري

بهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.