مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

أرسنال يعزز صدارته بالفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

07:29 م 01/11/2025

أرسنال ضد بيرنلي

واصل فريق أرسنال تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، الموافق 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي

افتتح فيكتور جيوكيريس التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة 14، قبل أن يعزز ديكلان رايس التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35، ليؤمن فوز فريقه بثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب أرسنال وبيرنلي في الدوري

بهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي أهداف أسنال بيرنلي ضد آرسنال ارسنال

أخبار

