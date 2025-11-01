صدام مرتقب بين حسام حسن وليفربول ومانشستر سيتي

يمكن أن تشهد الفترة المقبلة صدامًا محتملًا بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وناديي ليفربول ومانشستر سيتي، بسبب لاعبي الفريقين محمد صلاح وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا، يوم 14 ديسمبر المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

صدام بين حسام حسن وليفربول ومانشستر سيتي

ذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مانشستر سيتي قد يرفض انضمام عمر مرموش إلى منتخب مصر لخوض المباراة الودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسام حسن يرغب في إشراك عمر مرموش ومحمد صلاح في اللقاء الودي، إلا أن الأول سيكون مرتبطًا بمباراة ضد كريستال بالاس في اليوم نفسه، فيما يبقى موقف صلاح غامضًا من اللقاء الودي.

ويخوض فريق ليفربول مباراة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي قبلها بيوم واحد، وسيكون على النادي اتخاذ قرار بشأن مشاركة صلاح إذا تم استدعاؤه رسميًا من قبل منتخب مصر.

