مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

صدام مرتقب بين حسام حسن وليفربول ومانشستر سيتي

كتب : هند عواد

12:12 م 01/11/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (3)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (2)

يمكن أن تشهد الفترة المقبلة صدامًا محتملًا بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وناديي ليفربول ومانشستر سيتي، بسبب لاعبي الفريقين محمد صلاح وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا، يوم 14 ديسمبر المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

صدام بين حسام حسن وليفربول ومانشستر سيتي

ذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مانشستر سيتي قد يرفض انضمام عمر مرموش إلى منتخب مصر لخوض المباراة الودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسام حسن يرغب في إشراك عمر مرموش ومحمد صلاح في اللقاء الودي، إلا أن الأول سيكون مرتبطًا بمباراة ضد كريستال بالاس في اليوم نفسه، فيما يبقى موقف صلاح غامضًا من اللقاء الودي.

ويخوض فريق ليفربول مباراة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي قبلها بيوم واحد، وسيكون على النادي اتخاذ قرار بشأن مشاركة صلاح إذا تم استدعاؤه رسميًا من قبل منتخب مصر.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. نجوم الأهلي والزمالك بالزي الفرعوني قبل افتتاح المتحف.. واكتساح الخطيب في الانتخابات

حكام مباراة الأهلي و المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن عمر مرموش محمد صلاح صدام بين حسام حسن وناديي صلاح ومرموش

أخبار

المزيد

