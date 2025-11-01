مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

11:55 ص 01/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ليفربول (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    ليفربول (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (2)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (3)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد فريق ليفربول لظهور جديد بالدوري الإنجليزي حين يستضيف نظيره أستون فيلا.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

ليفربول سيستضيف نظيره أستون فيلا عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

مباراة ليفربول وأستون فيلا من المقرر أن تنقل على قناة بي إن سبورت 1HD.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

اقرأ أيضًا:

"الخطيب حصل على 93%".. إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي

تحرك عاجل جديد من الزمالك تجاه يانيك فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول محمد صلاح ليفربول و أستون فيلا موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة