موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقناة الناقلة

يستعد فريق ليفربول لظهور جديد بالدوري الإنجليزي حين يستضيف نظيره أستون فيلا.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

ليفربول سيستضيف نظيره أستون فيلا عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

مباراة ليفربول وأستون فيلا من المقرر أن تنقل على قناة بي إن سبورت 1HD.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

