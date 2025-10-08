هدف منتخب مصر الأول في شباك جيبوتي (فيديو)

موعد مباراة مصر المقبلة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

تقدم منتخب مصر الوطني لكرة القدم بأول أهدافه في شباك جيبوتي، في المباراة المقامة بينهما حالياً ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول بعد عرضية من أحمد سيد زيز من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، سددها إبراهيم عادل برأسية قوية على يسار حارس جيبوتي معلناً عن الهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

🔥 جوووووول أول لمصر 🇪🇬

إبراهيم عادل يفتتح التسجيل بعد عرضية ولا أروع من أحمد زيزو 🎯



بداية نارية للفراعنة في طريق التأهل لكأس العالم 2026 🏆#MBCMASR2 pic.twitter.com/J0SuYvyttl — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025

وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط : مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل -محمد صلاح.

خط الهجوم : مصطفى محمد.