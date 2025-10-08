مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

هدف منتخب مصر الأول في شباك جيبوتي (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

07:20 م 08/10/2025
    إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر
    إبراهيم عادل

تقدم منتخب مصر الوطني لكرة القدم بأول أهدافه في شباك جيبوتي، في المباراة المقامة بينهما حالياً ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول بعد عرضية من أحمد سيد زيز من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، سددها إبراهيم عادل برأسية قوية على يسار حارس جيبوتي معلناً عن الهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط : مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل -محمد صلاح.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

إبراهيم عادل هدف منتخب مصر منتخب مصر مصر ضد جيبوتي كأس العالم 2026 المونديال

