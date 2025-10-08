5 معلومات عن ملعب مباراة مصر وجيبوتي

من رأسية حسام لركلة جزاء صلاح.. ذكريات منتخب مصر في التأهل للمونديال

يستضيف ملعب "العربي الزاولي" بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، مباراة مصر وجيبوتي، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم، ويحتاج الفراعنة للفوز، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، دون النظر إلى نتائج منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

معلومات عن ملعب "العربي الزاولي"

يقع ملعب العربي الزاولي في الحي المحمدي بالدار البيضاء

يعتبر ثاني أكبر ملعب كرة قدم في الدار البيضاء بعد المركب الرياضي محمد الخامس،

يتسع نحو 35000 مشجع

أسس عام 1990

استضاف نهائي كأس الكاف عام 1999، بين الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي