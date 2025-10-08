مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

5 معلومات عن ملعب مباراة مصر وجيبوتي

كتب : مصراوي

05:25 م 08/10/2025
    ملعب العربي الزاولي المستضيف لمباراة مصر وجيبوتي (3)
    ملعب العربي الزاولي المستضيف لمباراة مصر وجيبوتي (4)
    ملعب العربي الزاولي المستضيف لمباراة مصر وجيبوتي (2)

يستضيف ملعب "العربي الزاولي" بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، مباراة مصر وجيبوتي، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم، ويحتاج الفراعنة للفوز، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، دون النظر إلى نتائج منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

معلومات عن ملعب "العربي الزاولي"

يقع ملعب العربي الزاولي في الحي المحمدي بالدار البيضاء

يعتبر ثاني أكبر ملعب كرة قدم في الدار البيضاء بعد المركب الرياضي محمد الخامس،

يتسع نحو 35000 مشجع

أسس عام 1990

استضاف نهائي كأس الكاف عام 1999، بين الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أخبار

