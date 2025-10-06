منتخب مصر يتوجه إلى المغرب للمشاركة في كأس العرب

غادرت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان القاهرة في التاسعة من صباح اليوم متوجهة إلى المغرب.

ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يوم الخميس المقبل، ثم منتخب البحرين يوم 12 أكتوبر الحالي، ضمن الإعداد لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

قائمة منتخب مصر الثاني

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي ومحمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا وكريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدى أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي ومحمد شريف.