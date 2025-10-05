مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

هدف فوز مانشستر سيتي في مرمى برينتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.