مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي
كتب - محمد عبد السلام:
حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.
أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد
وسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.