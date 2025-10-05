مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

08:57 م 05/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (1)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي انشستر سيتي اليوم رتيب مانشستر سيتي تيجة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل