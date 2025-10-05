مباريات الأمس
لم يسدد على المرمى.. ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من تشيلسي؟

كتب : مصراوي

08:00 ص 05/10/2025
شارك محمد صلاح لاعب ليفربول في هزيمة فريقه من تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي على ليفربول، بنتيجة 2-1، وذلك عن طريق كايسيدو وويليان، فيما أحرز كودي جاكبو هدف الريدز الوحيد.

وجاءت أرقام محمد صلاح في مباراة تشيلسي كالآتي:

لعب 90 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة أهداف

لمس الكرة 35 مرة

التمريرات الصحيحة 14/21 (67%)

تمريرات عرضية 1/3

خلق فرص محققة 1

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 2

الفوز بالالتحامات الأرضية 0/5

الفوز بالالتحامات الهوائية 0/0

1 خطأ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول تشيلسي

