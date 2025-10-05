لم يسدد على المرمى.. ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من تشيلسي؟

وفاة الأب وعمل الأم في الشوارع.. إيجور تياجو من عامل بناء إلى تدمير مانشستر

شارك محمد صلاح لاعب ليفربول في هزيمة فريقه من تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي على ليفربول، بنتيجة 2-1، وذلك عن طريق كايسيدو وويليان، فيما أحرز كودي جاكبو هدف الريدز الوحيد.

وجاءت أرقام محمد صلاح في مباراة تشيلسي كالآتي:

لعب 90 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة أهداف

لمس الكرة 35 مرة

التمريرات الصحيحة 14/21 (67%)

تمريرات عرضية 1/3

خلق فرص محققة 1

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 2

الفوز بالالتحامات الأرضية 0/5

الفوز بالالتحامات الهوائية 0/0

1 خطأ