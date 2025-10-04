مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

"وطني الثاني".. كريستيانو رونالدو يُطلق عيادته في السعودية

كتب : مصراوي

07:00 ص 04/10/2025

جورجينا ورونالدو

كتب ـ محمد القرش:

افتتح كريستيانو رونالدو عيادته "إنسباريا" للعناية بالشعر في الرياض، محققا بذلك خطوة هامة على الصعيدين الشخصي والمهني.

وأثبت كريستيانو رونالدو مجددا أن علاقته بالسعودية تتجاوز حدود ملاعب كرة القدم، النجم البرتغالي الذي سبق له افتتاح عيادات إنسباريا للعناية بالشعر في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، توسّع الآن إلى الرياض، واصفًا إياها بخطوة "بالغة الأهمية" على الصعيدين الشخصي والمهني.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، وصف رونالدو السعودية بأنها "وطنه الثاني"، مشيدًا بحفاوة استقبال أهلها والسعادة التي وجدتها عائلته منذ انتقاله إلى نادي النصر عام 2022.

وقال البرتغالي: "عائلتي سعيدة هنا، وأصدقائي يعملون هنا أيضًا، لذا فأنا أنتمي إلى هذا البلد، لذلك من المنطقي بالنسبة لي أن أفتح عيادة هنا ليس فقط لمساعدة الناس على الحصول على حياة أفضل".

يُذكر أن رونالدو انتقل للنصر في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

