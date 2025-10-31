أعلن حارس مرمى توتنهام هوتسبير السابق، ألفي وايتمان، اعتزاله كرة القدم في سن الـ26 عاما، بعد أسابيع من فوزه بالدوري الأوروبي.

وكان وايتمان جزءًا من فريق أنجي بوستيكوجلو الفائز بالدوري الأوروبي، بعد أن نشأ في صفوف الشباب بالنادي قبل توقيع أول عقد احترافي له في موسم 2019/20.

وخلال فترة وجوده مع توتنهام، خاض فترتي إعارة كلاهما مع فريق ديجيرفورس السويدي، لكن كل مرة يعود فيها للدوري الإنجليزي يجد نفسه خارج قائمة الديوك.

وأفادت صحيفة "ذا أثليتيك" أن قلة فرصه في اللعب مع الفريق الأول، دفعته إلى البحث عن مجالات بديلة، بما في ذلك دروس الدراما، والعمل الإعلامي، والتصوير الفوتوجرافي.

وقال الحارس: "وقعت مع توتنهام في سن العاشرة، ثم تركت المدرسة في سن السادسة عشرة وتفرغت مباشرة لحياة كرة القدم".

وأضاف: "عندما كنت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمري، أعيش في سكن مؤقت، كان لديّ شعور داخلي: "هل انتهى الأمر؟".

وواصل: "أثناء ركوب الحافلة الصغيرة، والذهاب إلى التدريب، واجتياز امتحان BTEC في العلوم الرياضية، والعودة إلى المنزل للعب ألعاب الفيديو، أدركتُ منذ صغري: "يا إلهي، لستُ سعيدًا هنا".

واختتم: "الصورة النمطية للاعب كرة القدم صحيحة عمومًا، إنها ثقافة الجولف وحقائب اليد، كنتُ لاعب كرة قدم شابًا، وكنتُ أرغب في حقيبة يد جوتشي، وكنتُ أقود سيارة مرسيدس، أنتم جميعًا تُصبحون انعكاسًا لبعضكم البعض".