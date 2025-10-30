موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة التأمين الأثيوبي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج فريق بيراميدز بطل النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا، للتعادل على الأقل، لحسم التأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

تقام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت، نقل مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي، إذ تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

