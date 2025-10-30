مباريات الأمس
ما هي المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية للسيدات؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 30/10/2025
حجزت اثنا عشر دولة مقاعدها في كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب 2026، ويسعى منتخب المغرب وصيف النسختين الماضيتين، للاستفادة من الدعم الجماهيري.

ويستهدف منتخب نيجيريا للسيدات، اللقب الحادي عشر في مسيرته، لتأكيد هيمنته على لقب كأس الأمم الأفريقية.

وتأهلت المنتخبات التالية إلى كأس الأمم الأفريقية: المغرب (الدولة المضيفة)، زامبيا، تنزانيا، ملاوي، الجزائر، نيجيريا، غانا، بوركينا فاسو، كينيا، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا والسنغال.

ويعتبر منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، إذ أنه حصد النسخ التالية: 1991، 1995، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2010، 2014، 2016، 2018.

وفي المركز الثاني يأتي منتخب غينيا الاستوائية الذي توج بنسختي 2008 و2012، فيما حصد منتخب جنوب أفريقيا، لقب وحيد 2022.

