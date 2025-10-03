مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

أرني سلوت يتحدث عن دور محمد صلاح الجديد في ليفربول

كتب : هند عواد

12:23 م 03/10/2025
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (2)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (5)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (3)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (1)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (6)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (7)

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن الدور الجديد للمصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وقال سلوت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي: "محمد صلاح جزء من فريق يواجه خصوما مختلفين عما كان عليه الحال في النصف الأول من الموسم الماضي".

وأضاف: "إذا قارنت كيف فزنا في مباراة الدوري الأول من الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد عندما حاول البناء من الخلف، وبين مباراة الإياب عندما كان أونانا يلعب الكرات الطويلة باستمرار فذلك هو ما تغير".

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي، في السابعة والنصف غدا السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

دون صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

فرصة التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر وتشيلسي في كأس العالم للشباب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول وتشيلسي أرني سلوت

