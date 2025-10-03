أرني سلوت يتحدث عن دور محمد صلاح الجديد في ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن الدور الجديد للمصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وقال سلوت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي: "محمد صلاح جزء من فريق يواجه خصوما مختلفين عما كان عليه الحال في النصف الأول من الموسم الماضي".

وأضاف: "إذا قارنت كيف فزنا في مباراة الدوري الأول من الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد عندما حاول البناء من الخلف، وبين مباراة الإياب عندما كان أونانا يلعب الكرات الطويلة باستمرار فذلك هو ما تغير".

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي، في السابعة والنصف غدا السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

