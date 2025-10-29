"لن يحدث على الإطلاق".. أرني سلوت يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن تراجع أداء الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز، خلال الفترة الماضية.

وقال أرني سلوت في تصريحات نقلها موقع "وان فوتبول": "القلق من فقدان صلاح حسه التهديفي؟ لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق، هناك أمور أكثر أهمية من الشعور بالخوف تجاه فقدان صلاح لمسته التهديفية إلى الأبد".

وأضاف: "لأن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق، كل ما هو مهم أن محمد صلاح يلعب معنا، وسيساعدنا في تجاوز هذه الأزمة".

