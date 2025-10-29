مباريات الأمس
إعلان

"لن يحدث على الإطلاق".. أرني سلوت يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح

كتب : هند عواد

03:01 م 29/10/2025
تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن تراجع أداء الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز، خلال الفترة الماضية.

وقال أرني سلوت في تصريحات نقلها موقع "وان فوتبول": "القلق من فقدان صلاح حسه التهديفي؟ لا أفكر في هذا الأمر على الإطلاق، هناك أمور أكثر أهمية من الشعور بالخوف تجاه فقدان صلاح لمسته التهديفية إلى الأبد".

وأضاف: "لأن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق، كل ما هو مهم أن محمد صلاح يلعب معنا، وسيساعدنا في تجاوز هذه الأزمة".

