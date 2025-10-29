مفاجأة بالتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول أمام كريستال بالاس

مقابل 3 ملايين دولار.. لاعب الأهلي يقترب من الوكرة القطري

ماذا ينتظر محمد صلاح ضد كريستال بالاس؟

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كريستال بالاس ضمن منافسات كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو".

موعد مباراة ليفربول و كريستال بالاس

مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستقام عند 10:45 مساء اليوم الأربعاء إذ ستنقل عبر قناة بي إن سبورتس إنجلش 1.

وسيشهد تشكيل ليفربول لمباراة كريستال بالاس بحسب صحيفة "Standard" البريطانية غياب النجم المصري محمد صلاح عن التواجد كأساسي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فريدي وودمان.

خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - واتارو إندو - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: نيوني - أليكسيس ماك أليستر - فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكتيكي - ريو نجوموها.

