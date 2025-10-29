مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة بالتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول أمام كريستال بالاس

كتب : مصراوي

12:19 م 29/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ليفربول ضد برينتفورد (2)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول ضد برينتفورد (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول (1) (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وفرانكفوت (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول ومان يونايتد (3)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وفرانكفوت (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    ليفربول وفرانكفوت (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كريستال بالاس ضمن منافسات كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو".

موعد مباراة ليفربول و كريستال بالاس

مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستقام عند 10:45 مساء اليوم الأربعاء إذ ستنقل عبر قناة بي إن سبورتس إنجلش 1.

وسيشهد تشكيل ليفربول لمباراة كريستال بالاس بحسب صحيفة "Standard" البريطانية غياب النجم المصري محمد صلاح عن التواجد كأساسي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فريدي وودمان.

خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - واتارو إندو - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: نيوني - أليكسيس ماك أليستر - فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكتيكي - ريو نجوموها.

اقرأ أيضًا:
"مفاوضات موسيماني واستقالة لبيب؟".. شوبير يكشف مستجدات الأحداث في الزمالك

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول محمد صلاح تشكيل ليفربول ليفربول ضد كريستال بالاس كأس كاراباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء