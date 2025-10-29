مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

12:10 م 29/10/2025
يستعد فريق ليفربول لظهور جديد حين يستضيف نظيره كريستال بالاس اليوم الأربعاء.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستقام عند 10:45 مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس كاراباو.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

مباراة ليفربول و كريستال بالاس ستنقلها قناة بي إن سبورتس أنجلش 1.

