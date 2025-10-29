موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

مقابل 3 ملايين دولار.. لاعب الأهلي يقترب من الوكرة القطري

ماذا ينتظر محمد صلاح ضد كريستال بالاس؟



يستعد فريق ليفربول لظهور جديد حين يستضيف نظيره كريستال بالاس اليوم الأربعاء.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستقام عند 10:45 مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس كاراباو.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

مباراة ليفربول و كريستال بالاس ستنقلها قناة بي إن سبورتس أنجلش 1.

