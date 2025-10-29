موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة
كتب : مصراوي
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
يستعد فريق ليفربول لظهور جديد حين يستضيف نظيره كريستال بالاس اليوم الأربعاء.
موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس
مباراة ليفربول وكريستال بالاس ستقام عند 10:45 مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس كاراباو.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس
مباراة ليفربول و كريستال بالاس ستنقلها قناة بي إن سبورتس أنجلش 1.
اقرأ أيضًا:
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة