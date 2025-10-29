تراجع صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

عمر هشام: نسير بخطى ثابتة نحو جعل مصر مركزًا عالميًا لرياضة الجولف

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 2024-2025، عن أول 10 مراكز في ترتيب الهدافين بالموسم الحالي، بعد تسجيله 3 أهداف فقط.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

هالاند – مانشستر سيتي – 11 هدفا

إيجور تياجو – برينتفورد – 6 أهداف

أنطوان سيمينيو – بورنموث – 6 أهداف

داني ويلبيك – برايتون – 5 أهداف

فيليب ماتيتا – كريستال بالاس – 5 أهداف

إيلي كروبي – بورنموث – 4 أهداف

وولتمايد – نيوكاسل يونايتد – 4 أهداف

برايان مبيومو – مانشستر يونايتد – 4 أهداف

جايدون أنتوني – بيرنلي – 4 أهداف

ويلسون إيزيدور – سندرلاند – 4 أهداف