تراجع صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
كتب : هند عواد
يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.
وغاب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 2024-2025، عن أول 10 مراكز في ترتيب الهدافين بالموسم الحالي، بعد تسجيله 3 أهداف فقط.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:
هالاند – مانشستر سيتي – 11 هدفا
إيجور تياجو – برينتفورد – 6 أهداف
أنطوان سيمينيو – بورنموث – 6 أهداف
داني ويلبيك – برايتون – 5 أهداف
فيليب ماتيتا – كريستال بالاس – 5 أهداف
إيلي كروبي – بورنموث – 4 أهداف
وولتمايد – نيوكاسل يونايتد – 4 أهداف
برايان مبيومو – مانشستر يونايتد – 4 أهداف
جايدون أنتوني – بيرنلي – 4 أهداف
ويلسون إيزيدور – سندرلاند – 4 أهداف