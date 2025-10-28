حارس إنتر ميلان يتسبب في وفاة رجل معاق.. ما القصة؟

شهدت مدينة ميلانو صباح اليوم الثلاثاء حادثًا مأساويًا تورط به حارس مرمى إنتر ميلان الاحتياطي، الإسباني جوسيب مارتينيز (27 عامًا)، أثناء توجهه إلى مقر تدريبات الفريق.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، عبر تقرير له، أن مارتينيز كان يقود سيارته قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا عندما اصطدم برجل مسنٍّ يبلغ من العمر 81 عامًا كان يجلس على كرسي متحرك بعد أن فقد الأخير توازنه وسقط على الطريق بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، تدخلت فرق الطوارئ لمحاولة إنقاذ الرجل، إلا أن محاولات الإنعاش باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاته في مكان الحادث، فيما بدا الحارس الإسباني في حالة صدمة كبيرة عقب الواقعة.

وكان من المقرر أن يعقد المدرب كريستيان كيفو مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم للحديث عن استعدادات الفريق، إلا أن إدارة إنتر قررت إلغاء المؤتمر تضامنًا مع الحارس ومراعاة للحادث الأليم الذي خيّم على أجواء النادي.

يُذكر أن جوسيب مارتينيز شارك في مباراتين فقط بالدوري الإيطالي هذا الموسم مع إنتر ميلان، بعد انضمامه إلى الفريق قادمًا من صفوف لايبزيج الألماني .

