الدوري المصري

فاركو

1 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 0
21:00

الاتحاد الليبي

أرسنال يحافظ على صدارته بفوزه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب – محمد عبد السلام:

08:19 م 26/10/2025

أرسنال ضد كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب أرسنال إبريتشي إيزي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز، يحافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 13 نقطة في المركز العاشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي كريستال بالاس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

