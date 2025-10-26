أرسنال يحافظ على صدارته بفوزه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

واصل فريق أرسنال تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب أرسنال إبريتشي إيزي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز، يحافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 13 نقطة في المركز العاشر.