تشهد الفترة الأخيرة حالة من التراجع الواضح في مستوى فريق ليفربول، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي.

ووفقًا لما أورده حساب "indykaila" الإخباري، فإن مصادر قريبة من النادي كشفت عن قلق متزايد لدى ملاك وإدارة ليفربول تجاه أداء الفريق، ليس فقط من حيث النتائج، بل أيضًا على مستوى الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي داخل الملعب.

وأضاف التقرير أن منصب المدرب آرني سلوت لا يزال آمنًا في الوقت الحالي، إلا أن الإدارة لن تتردد في اتخاذ قرار حاسم إذا استمر التراجع خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن ملاك النادي يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق للفريق، قد يكون منفتحًا على فكرة العودة المفاجئة إلى آنفيلد بعد أشهر من رحيله، لكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل رسمي بين الطرفين بشأن هذا الاحتمال.

