"بعد النتائج السلبية" .. حقيقة تواصل ملاك ناد ليفربول مع كلوب

كتب- محمد عبدالهادي:

05:50 م 26/10/2025
تشهد الفترة الأخيرة حالة من التراجع الواضح في مستوى فريق ليفربول، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي.

ووفقًا لما أورده حساب "indykaila" الإخباري، فإن مصادر قريبة من النادي كشفت عن قلق متزايد لدى ملاك وإدارة ليفربول تجاه أداء الفريق، ليس فقط من حيث النتائج، بل أيضًا على مستوى الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي داخل الملعب.

وأضاف التقرير أن منصب المدرب آرني سلوت لا يزال آمنًا في الوقت الحالي، إلا أن الإدارة لن تتردد في اتخاذ قرار حاسم إذا استمر التراجع خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن ملاك النادي يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق للفريق، قد يكون منفتحًا على فكرة العودة المفاجئة إلى آنفيلد بعد أشهر من رحيله، لكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل رسمي بين الطرفين بشأن هذا الاحتمال.

اقرأ أيضًا:
ماذا تقول لائحة الكاف في تظلم الأهلي ضد طرد جراديشار؟

رقم 41 عالميا.. اتحاد الكرة يوافق على ودية جديدة للمنتخب بطلب من حسام حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يورجن كلوب ليفربول الدوري الإنجليزي





