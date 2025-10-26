انهالت خلال الساعات الماضية موجة كبيرة من تعليقات الدعم والإشادة بالنجم المصري محمد صلاح، بعد الهدف الرائع الذي سجله في شباك برينتفورد، لينهي فترة من الصيام التهديفي التي مر بها مؤخرًا.

وكان صلاح قد واجه انتقادات حادة في الأسابيع الماضية بسبب تراجع مستواه وتذبذب أداء فريقه ليفربول، قبل أن يرد بأدائه المميز أمام برينتفورد ويعيد الثقة إلى جماهير "الريدز" التي سارعت لتوجيه رسائل المساندة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر جمهور ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابق، العديد من رسائل الدعم والإشادة لمحمد صلاح نبرزها في السطور التالية.

ماذا قال جمهور ليفربول عن محمد صلاح ؟

كتب أحد مشجعي ليفربول :" إنهاء رائع من محمد صلاح، حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته فهو قادر على تقديم لمسة سحرية كهذه".

وعن انتقادات سكولز الأخيرة ضد صلاح رد عليه مشجع وقال:" أتمني أن يقوم سكولز بتحليل هذا الهدف، لإنه ربما قد يكون سجل أهدافا مشابهة في مسيرته ولا يمكن مقارنتها بربع تاريخ محمد صلاح".

وكتب آخر:"لقد فاز أرني سلوت في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي فقد لأن محمد صلاح قدم موسما رائعا".

ونشر مشجع:" ويظل أسطورة ليفربول على مر الأجيال، مساهما في كل لقب ممكن وتحويل ليفربول إلى فريق عظيم عاد من الرماد للمجد".

وقال مشجع:" من الواضح بشكل متزايد أن لقب الموسم الماضي كان بفضل محمد صلاح" في إشارة أن الفريق غاب عن الانتصارات بالتزامن مع تراجع مستوي صلاح.

ودافع مشجع عن مهاجمة صلاح وقال:" لماذا يتحمل محمد صلاح كامل المسؤولية؟ إنه أفضل لاعب في الفريق اليوم".

وقال آخر:" شك في كل ما تريد، ولكن هناك رجل واحد لن أتخلى عنه أبدًا وهو محمد صلاح، إنه يعود أقوى دائمًا".

وهاجم مشجع آرني سلوت مدرب الفريق قائلًا:" يجب على آرني سلوت التوقف عن العبث بأفضل لاعب في ليفربول".

