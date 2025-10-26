مباريات الأمس
الريال ضد برشلونة.. ماذا يحدث عندما يقام الكلاسيكو يوم الأحد؟

كتب : محمد القرش

08:00 ص 26/10/2025

ريال مدريد ضد برشلونة

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني، والذي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ماذا يحدث عندما يقام الكلاسيكو يوم الأحد؟

ويعد هذا هو الكلاسيكو رقم 58 الذي يقام يوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو عبر التاريخ، حيث يعد فأل حسن لجماهير الميرنجي.

وخلال 57 مواجهة، فاز ريال مدريد بـ38 مباراة، بينما تلقى الخسارة في 11 لقاء، وحسم التعادل السلبي 8 كلاسيكو.

وسجل برشلونة 64 هدفا، بينما تلقت شباكهم 129 هدفا من قبل لاعبي ريال مدريد من عام 1930 حتى 2024.

ويعد الأرجنتيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو، هداف تلك المواجهة برصيد 9 أهداف متفوقا على باهينيو وليونيل ميسي.

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد تاريخ مواجهات الكلاسيكو

