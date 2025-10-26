شاهد هدف صلاح في خسارة ليفربول أمام برينتفورد

سقط ليفربول أمام نظيره برينتفورد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دانجو واتارا هدف برينتفورد الأول بعد بداية المباراة بـ5 دقائق فقط، بينما أضاف كيفن شادي الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يُقلص ميلوس كيركيز النتيجة لليفربول في الدقيقة 45+5.

وفي الدقيقة 65 سجل تياجو هدف برينتفورد الثالث، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89.

وتعد تلك الخسارة هي الرابعة على التوالي لليفربول بالدوري الإنجليزي، بعد السقوط أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

