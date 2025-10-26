ليفربول يخسر للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وبرينتفورد التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول أمام مُضيفة برينتفورد بثلاثية مقابل هدفين على ملعب "جيتش كوميونتي".

أبرز أحداث مباراة ليفربول

وافتتح دانجو واتارا التسجيل لبرينتفورد بعد بداية المباراة بـ5 دقائق فقط، بينما أضاف كيفن شادي الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يُقلص ميلوس كيركيز النتيجة للريدز في الدقيقة 45+5.

وبعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل تياجو هدف برينتفورد الثالث، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89.

وتلقى الريدز الخسارة الرابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي، بعد السقوط أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز.