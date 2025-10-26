مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

إعلان

ليفربول يخسر للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

12:10 ص 26/10/2025

ليفربول ضد برينتفورد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت مباراة ليفربول وبرينتفورد التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول أمام مُضيفة برينتفورد بثلاثية مقابل هدفين على ملعب "جيتش كوميونتي".

أبرز أحداث مباراة ليفربول

وافتتح دانجو واتارا التسجيل لبرينتفورد بعد بداية المباراة بـ5 دقائق فقط، بينما أضاف كيفن شادي الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يُقلص ميلوس كيركيز النتيجة للريدز في الدقيقة 45+5.

وبعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل تياجو هدف برينتفورد الثالث، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89.

وتلقى الريدز الخسارة الرابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي، بعد السقوط أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي برينتفورد ضد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة مباراة ليفربول اليوم هدف صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)