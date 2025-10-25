"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

شهدت مباراة الأهلي وأيجل نوار البوروندي التي أقيمت اليوم السبت، لقطة مثيرة للجدل من حكم المباراة تجاه لاعب المارد الأحمر نيتس جراديشار.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لجراديشار في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعد احتكاك من لاعب الخصم في منطقة جزاء أيجل نوار.

وفي تلك الواقعة، اعتبر حكم المباراة أن لاعب الأهلي استخدم المرفق متعمدا ايذاء لاعب الخصم، وهو ما ينتج عنه عقوبة رادعة في لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتنص اللائحة على أن يتم معاقبة اللاعب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 3 مباريات، الاعتداء على المنافس بالكوع أو بالركل.

وتأهل النادي الأهلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد التفوق على نظيره أيجل نوار في دور الـ32 بمجموع المباراتين الذهاب والإياب 2-0.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، ستُقام يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا.