مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إيجل نوار.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

07:41 م 25/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (8) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (7) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وإيجل نوار (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية وأليو ديانج

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر وجراديشار

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تسديدة من مروان عطية لاعب الأهلي، لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 6: توقف المباراة لعلاج أحمد بيكهام لاعب الأهلي.

الدقيقة 12: تمريرة بينية من لاعب إيجل نوار البوروندي، لكنها تصل سهلة في يد مصطفى شوبير.

الدقيقة 14: تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر، لكنها تصطدم بدفاع فيرق إيجل نوار وتخرج إلى ركنية.

الدقيقة 16: بطاقة حمراء لجراديشار مهاجم الأهلي.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب إيجل نوار ولكنها تصل سهلة إلى يد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 25: محاولات من إيجل نوار البوروندي، لتسجيل الهدف الأول في مرمى الأهلي.

الدقيقة 30: رأسية من لاعب إيجل نوار ولكنها تخرج أعلى مرمى الأهلي.

الدقيقة 33: رأسية من أليو ديانج لاعب الأهلي تصل سهلة، إلى حارس مرمى إيجل نوار.

الدقيقة 39: فرصة خطيرة لصالح إيجل نوار، لكن يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الأهلي وإيجل نوار دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وإيجل نوار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟