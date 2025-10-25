"يسرق ثم يشتكي".. ريال مدريد يرد على تصريحات لامين يامال

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية وأليو ديانج

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر وجراديشار

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تسديدة من مروان عطية لاعب الأهلي، لكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 6: توقف المباراة لعلاج أحمد بيكهام لاعب الأهلي.

الدقيقة 12: تمريرة بينية من لاعب إيجل نوار البوروندي، لكنها تصل سهلة في يد مصطفى شوبير.

الدقيقة 14: تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر، لكنها تصطدم بدفاع فيرق إيجل نوار وتخرج إلى ركنية.

الدقيقة 16: بطاقة حمراء لجراديشار مهاجم الأهلي.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب إيجل نوار ولكنها تصل سهلة إلى يد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 25: محاولات من إيجل نوار البوروندي، لتسجيل الهدف الأول في مرمى الأهلي.

الدقيقة 30: رأسية من لاعب إيجل نوار ولكنها تخرج أعلى مرمى الأهلي.

الدقيقة 33: رأسية من أليو ديانج لاعب الأهلي تصل سهلة، إلى حارس مرمى إيجل نوار.

الدقيقة 39: فرصة خطيرة لصالح إيجل نوار، لكن يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.